Metaverse : un marché à 678 milliards de dollars d'ici 2030

Le Metaverse est au coeur de nombreuses discussions ces derniers mois, alors même qu'il reste encore très abstrait. Présenté comme l'avenir du divertissement en ligne, l'explosion de ce nouveau marché ne devrait pas intervenir avant quelques années.

Pourtant selon le cabinet d'analyse et conseil Grand View Research, le marché du Metaverse pourrait atteindre 678 milliards de dollars d'ici 2030 sur la base d'un taux de croissance annuel composé de 39,4% sur la décennie.

Le cabinet estime ainsi que le Metaverse va devenir une source incontournable de divertissement et prend pour exemple les premiers éléments du Metaverse introduits par Fortnite, Roblox ou Minecraft comme base populaire en pleine expansion. Ce sont déjà plus de 600 millions d'utilisateurs actifs qui sont considérés comme intégrés au Metaverse et l'univers devrait s'agrandir rapidement.

Plusieurs grandes marques et géants du divertissement ont ainsi partagé leur intérêt pour le Metaverse (Ubisoft, Disney, Nike, Adidas...).