Metroid Dread : la démo disponible sur l'eShop Switch

Si vous disposez d'une Switch et que vous hésitez encore à acheter Metroid Dread, Nintendo a pensé à vous et propose désormais une démo de son titre.

Voilà qui devrait permettre aux indécis de faire leur choix : Metroid Dread s'offre finalement une version de démo sur l'eShop de la Switch.

Même si Metroid Dread a été largement félicité par la presse spécialisée, certains joueurs pourraient ne pas apprécier le gameplay du titre. Nintendo tient ainsi à rassurer les joueurs en leur permettant de se faire une idée eux-mêmes à travers und démo gratuite du jeu.

La démo se focalise sur le début du jeu et permettra à chacun de contrôler Samus dans les sous-terrains et couleurs de ZDR. La démo se termine au moment où l'on quitte la zone E.M.M.I, ce qui devrait donc laisser aux joueurs suffisamment de temps pour découvrir les mécaniques du jeu.

Le logiciel pèse 1,4 Go et malheureusement, aucune sauvegarde ne sera possible sur la démo. Notons qu'en temps normal, il vous faudra autour d'une demi-heure pour finir la démo.