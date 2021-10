Metroïd Prime 3 : Retro Studios aurait aimé proposer un monde ouvert

C'est le 8 octobre que Metroid Dread sera lancé sur Switch, et en attendant plus d'informations concernant Metroid Prime 4, l'ancien producteur senior de Metroid Prime 2 et 3, Bryan Walker, revient sur le déroulement des anciens titres.

Metroid Prime 3 en particulier, aurait pu être véritablement différent de ce que l'on connait aujourd'hui. Lancé en 2007 sur la toute fraiche Wii, le titre devait mettre en avant les capacités de la console et notamment les contrôleurs Wiimote et Nunchuk. Nintendo a souhaité faire du titre une vitrine technologique pour sa console, même si ce n'était pas forcément du gout des développeurs.

Bryan Walker explique ainsi qu'au début du projet, il était question de proposer un monde ouvert à Metroid 3. L'idée était de permettre aux joueurs de mieux tirer parti du vaisseau de Samus en le rendant jouable et capable d'explorer l'univers du titre.

Malheureusement, des impératifs financiers et de temps ont forcé les équipes à se recentrer sur un jeu plus court et moins dense, et à miser davantage sur le gameplay pour mettre en avant les nouveaux contrôleurs de la Wii, avec comme on le sait, la possibilité de diriger chaque bras de Samus indépendamment.