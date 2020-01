Mi Band 5 : un écran AMOLED de 1,2 pouce et support Google Pay

Depuis la commercialisation du tout premier modèle, Xiaomi cartonne avec ses bracelets Mi Band. Et la 5e version s'annonce toujours plus intéressante.

Le marché du wearable est en pleine explosion et si le secteur de la montre connectée est globalement canalisé par Apple et sa Watch, Xiaomi réalise d'excellents scores avec son bracelet connecté Mi Band, dont la 5e version est en approche.

Nous avions partagé, il y a quelques mois, un test du Mi Band 4 qui mettait en avant un excellent rapport qualité / prix / fonctions. Et les choses devraient aller encore plus loin avec le Mi Band 5.

Selon les premières informations dont nous disposons, le Mi Band 5 serait prévu pour une sortie en juin prochain. Et si la version 4 disposait déjà d'un excellent écran OLED de 0,95 pouce, le Mi Band 5 devrait accueillir un écran AMOLED tactile de 1,2 pouce plus grand donc, mais également plus lumineux pour une meilleure lecture en plein soleil.

Le Mi Band 4 est proposé en deux versions, la version chinoise se démarquant par l'intégration d'une puce NFC permettant de proposer du paiement sans contact via AliPay. Le Mi Band 5 proposera également du NFC, mais un seul modèle sera proposé. La variante européenne pourra alors compter sur les paiements sans contact Google Pay.

Selon TisHelp, le Mi Band 5 devrait conserver un tarif très agressif, il sera proposé autour des 25 euros en Chine, et autour des 30 euros en Europe. Sa sortie est prévue en Chine dans un premier temps.

Et pour information, le Mi Band 4 est actuellement en promotion chez Cdiscount à moins de 27 € dans le cadre des soldes.