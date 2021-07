Mi Electric Scooter 3 : Xiaomi lance sa nouvelle trottinette électrique au moteur surpuissant

La marque Xiaomi est très présente dans la téléphonie, mais aussi dans d’autres secteurs comme les accessoires mobiles ou même l’électroménager. Après la trottinette Mi Electric Scooter Pro 2, sa remplaçante est la Mi Electric Scooter 3.

Ce modèle de trottinette électrique se démarque de son prédécesseur par la puissance de son moteur qui double pour arriver à 600 w. Grâce à cela, elle est capable de monter des pentes de 16°, ce qui est impossible pour les autres modèles. Malgré tout la puissance disponible, le moteur est bridé à 25 km/h, soit la vitesse maximale autorisée en France.

Son poids, plus léger, passe à 13 kg tout en gardant son châssis en aluminium. On observe une amélioration sur le système de freinage avec un frein arrière à disque avec une double plaquette. Son autonomie n’est pas en reste, car la trottinette peut se maintenir pendant 50 kilomètres grâce à sa batterie de 7650 mAh qui se recharge en un peu plus de 8 heures. Xiaomi a aussi intégré un mode d’économie d’énergie pour ne pas perdre de la charge les jours où vous ne prenez pas la trottinette.

La Mi Electric Scooter 3 est toujours équipée d'un écran LCD, d’une LED d’éclairage avant de 2 w et d’une connexion Bluetooth 4.1 pour permettre de se connecter à l’application mobile Mi Home.

Actuellement le prix international conseillé est de 449 €, mais Xiaomi indique qu’il sera différent pour la France. Il ne reste plus qu’à attendre sa sortie.