La tablette Mi Pad 5 et les smartphones Poco F3, Poco X3 Pro et Redmi 9A à prix ULTRA réduit !

Pour le Black Friday mais également avec un code de réduction, AliExpress propose des grosses promotions sur la tablette Mi Pad 5 de Xiaomi et sur les smartphones Poco et Redmi.

Avec livraison gratuite depuis la France, AliExpress affiche la dernière tablette de Xiaomi mais aussi des smartphones de son univers, avec Poco et Redmi, qui profitent d'un prix promotionnel pour le Black Friday, avec en prime un code de réduction.

Mi Pad 5

La récente tablette Mi Pad 5 de Xiaomi affiche sur un écran LCD WQHD+ de 11 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pouvant être utilisée avec un stylet Smart Pen, elle est équipée d'un SoC Snapdragon 860 associé à 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

L'appareil intègre quatre haut-parleurs avec support Dolby Atmos et embarque une batterie de 8720 mAh. Un capteur photo de 8 mégapixels est à l'avant, tandis que c'est un capteur de 13 mégapixels à l'arrière capable d'enregistrer en vidéo 4K.



Poco F3 (5G)

Le smartphone Poco F3 affiche sur un écran AMOLED FHD+ de 6,67" avec taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Il est équipé d'un SoC Snapdragon 870 (compatibilité 5G et Wi-Fi 6) et embarque une batterie de 4250 mAh avec charge rapide 33 W. Il dispose à l'arrière d'un bloc photo avec un module principal de 48 mégapixels, ultra grand angle de 8 Mpx et capteur macro de 5 Mpx. À l'avant, c'est un capteur photo de 20 mégapixels.



Poco X3 Pro

Le smartphone Poco X3 Pro affiche sur un écran LCD FHD+ de 6,67" avec taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Il est équipé du SoC Snapdragon 860 (pas de compatibilité 5G) et comprend une batterie de 5160 mAh avec charge rapide 33 W. La partie photo est composée à l'arrière d'un module principal de 48 mégapixels, ultra grand angle de 8 Mpx, capteur macro 2 Mpx et capteur de profondeur. C'est un capteur de 20 mégapixels pour les selfies.

Redmi 9A

Pour les petits budgets, le smartphone Redmi 9A affiche sur un écran LCD HD+ de 6,53". Il est équipé d'un SoC Helio G25 de MediaTek associé à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Il embarque une batterie de 5000 mAh. C'est un simple capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière et un capteur photo de 5 mégapixels à l'avant.



Pour rappel, tous ces produits sont livrés gratuitement depuis la France.