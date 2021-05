La nouvelle montre connectée Mibro Color à moins de 30 € pour sa sortie mondiale

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Mibro Color qui est, pour sa sortie mondiale, proposée à prix réduit pendant deux jours.

Cette smartwatch est étanche à l'eau jusqu’à 50 mètres et embarque un capteur d’oxygénation du sang et de fréquence cardiaque. Le châssis est en métal, et la montre est intégralement disponible en langue française.

Côté autonomie, comptez 14 jours d’utilisation en utilisation classique grâce à la batterie de 270 mAh. Celle-ci se recharge avec un chargeur magnétique. L’écran présente une taille de 1,57 pouce et permet d’accéder à plus de 15 modes sportifs pour vos entraînements. De plus, la montre connectée Mibro Color est compatible avec le Bluetooth 5.0.

La montre connectée Mibro Color est disponible à seulement 29 € au lieu de 55 € pour son lancement mondial dans la boutique officielle sur AliExpress. A noter que vous pourrez également l'acheter directement sur le site officiel à 29 € avec le code MIBROCOLORZ et avec un bracelet offert.