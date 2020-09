Michel Ancel : le créateur de Rayman quitte l'univers du jeu vidéo

C'est dans un contexte tumultueux qu'Ubisoft a annoncé le départ de Michel Ancel. L'éditeur actuellement en pleine introspection après divers scandales liés à des cas de harcèlement sexuel avait déjà annoncé des sanctions et le départ de certains hauts cadres.

Pourtant il ne serait pas question de cela avec le départ d'une figure emblématique du groupe : Michel Ancel quitte définitivement l'univers du jeu vidéo.

Le créateur de quelques franchises cultes comme Rayman ou Beyond Good and Evil a annoncé se retirer du secteur après avoir passé plus de 30 ans chez Ubisoft. Il explique ainsi :

"Aujourd’hui est un jour particulier pour moi. Après plus de 30 ans, j’ai décidé d’arrêter de travailler sur les jeux vidéo et de me consacrer à ma deuxième passion : les animaux sauvages ! Mon nouveau projet se passe dans le monde réel, et prend la forme d’un sanctuaire dédié à l’éducation, aux amoureux de la nature … et aux animaux sauvages"

Ubisoft pour sa part a confirmé le départ et partagé :

"Michel est à l'origine de quelques-unes des plus belles franchises d'Ubisoft et de l'industrie, comme Rayman, et Les Lapins Crétins ou encore Beyond Good and Evil, dont le deuxième opus, Beyond Good and Evil 2, est en cours de développement. Les équipes d'Ubisoft Montpellier se concentrent actuellement sur les principales étapes de développement et de production du jeu, dans la droite ligne de la vision bâtie par Michel. Elles partageront leurs progrès avec la communauté de fans dans les mois qui viennent. Nous remercions Michel pour la formidable vision créative qu'il a apportée chez Ubisoft tout au long de sa carrière, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle page de sa vie professionnelle."

Concernant Beyond Good and Evil 2, l'équipe de production a déjà rassuré en promettant de respecter la vision de Michel Ancel, le titre lui sera d'ailleurs très certainement dédicacé.

Le départ a particulièrement été scruté par le syndicat Solidaires Informatique Jeu Vidéo qui, dans un tweet rappelle que "Le départ de Mr Ancel ne lave pas le groupe Ubisoft de ses responsabilités. Ce dernier doit pouvoir répondre de ses actes devant un tribunal", laissant entendre que le cadre pourrait avoir lui aussi une part de responsabilité dans les différentes affaires qui secouent Ubisoft.