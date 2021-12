Micromania épinglé par la DDPP pour pratiques commerciales trompeuses

La chaine Micromania a récemment été sanctionnée par la justice et la Direction départementale des populations des Alpes-Maritimes.

Une enquête à échelle nationale a ainsi mis en évidence des manquements et infractions répétées au niveau de la garantie légale et conformité des garanties commerciales du groupe, ainsi que des infractions et manquements constitutifs de pratiques commerciales trompeuses.

Au total, 3 comportements trompeurs sont ainsi pointés du doigt par la DDPP, tous concernant des manquements en matière d'extensions de garantie.

Il est reproché à Micromania d'avoir présenté une "information confusionnelle" concernant les droits des consommateurs en termes de garantie légale de conformité et de garantie commerciale.

Autre sujet de discorde, les fausses extensions de garanties facturées au prix fort qui ne sont en réalité que des assurances gérées par un courtier.

Enfin Micromania est également épinglée pour imposer des procédures illégales d'activation de garantie aux clients. Ces derniers étaient contraints d'activer leur garantie sur le site sous 15 jours afin qu'elle soit validée. Si le délai était dépassé, alors Micromania s'autorisait à rendre la garantie caduque, une pratique illégale et contraire aux droits du consommateur.

Le site de Micromania se voit ainsi contraint d'afficher une bannière faisant état des conclusions de la DDPP afin d'en informer sa clientèle.