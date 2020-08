Microsoft abandonne son application Cortana sous iOS et Android

Microsoft abandonne la partie et ne cherchera plus à imposer Cortana, son assistant vocal, sur Android ou iOS.

Si Cortana est implantée de façon native dans Windows 10, il semble que son usage ne soit pas suffisamment inscrit chez les utilisateurs de PC pour qu'ils fassent appel à l'assistant sur Android ou iOS également.

L'application est disponible depuis quelques années sur Android et iOS mais ne rencontre pas le succès attendu. Il faut dire que l'arrivée de Cortana sur le marché a été tardive et que les fonctionnalités proposées sont loin d'égaler les solutions embarquées comme Google Assistant ou Siri. Pire encore, Amazon Alexa, qui n'est pas non plus installé par défaut dans Android ou iOS rencontrerait un succès plus important que Cortana, notamment grâce à son intégration dans nombre de dispositifs connectés.

Microsoft a ainsi annoncé retirer son application des deux plateformes mobiles, pour se concentrer sur l'assistant au sein de Microsoft 365.