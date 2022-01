Microsoft accélère le déploiement de Windows 11

C'est Panos Panay de Microsoft qui l'a confirmé : le déploiement de Windows 11 connait une accélération importante, et ce, de façon anticipée. Initialement, Microsoft envisageait un déploiement massif de Windows 11 à la mi 2022, finalement cette dernière aura pris un peu d'avance.

Microsoft en profite pour se féliciter des résultats de Windows 11 : les utilisateurs répondent présents selon la firme. Selon les chiffres rapportés par Microsoft, les utilisateurs passent 40% plus de temps sur leur PC sous W11 que sous W10. La marque extrapole en expliquant que cela aurait un rapport avec les avantages de W11 dans le multitâche et la productivité. D'ailleurs, on nous indique que presque la moitié des utilisateurs de Windows 11 utilise les nouveaux agencements instantanés.

Reste un frein au déploiement de Windows 11 : la compatibilité avec les plateformes jugées trop anciennes (parfois à peine 3 ans). Pour l'instant, l'OS de Microsoft ne semble pas avoir d'impact sur le renouvellement des équipements.