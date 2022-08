Microsoft veut accélérer Edge avec la compression automatique du cache

Microsoft compte accélérer son navigateur Edge et explique comment cela va se passer.

Dans une publication sur son site officiel, Microsoft explique comment ses ingénieurs développent le navigateur Edge afin de le rendre plus performant.

La firme compte ainsi prochainement déployer une nouvelle version de son navigateur qui continue d'exploiter la base Chromium, mais qui se dotera de fonctionnalités uniques, avec notamment la compression automatique du cache qui devrait à la fois permettre de rendre le navigateur plus réactif, mais également d'avoir moins d'impact sur la mémoire du PC hôte.

Microsoft s'attaque ici à l'un des plus gros problèmes que rencontre le navigateur de Google, Chrome. Ce dernier est actuellement le plus utilisé à travers le monde, mais au fil des années, il est également devenu une véritable usine à gaz et se montre particulièrement gourmand en ressources.

Chrome peut ainsi engloutir une quantité hallucinante de RAM : le volume dépasse allégrement le Go avec 3 onglets actifs et s'étend sans aucune limite autre que celle de la RAM disponible sur la machine qui l'accueille.

Si Chrome est lourdement critiqué pour cette situation, il semble que Google ne parvienne pas à la régler... Microsoft espère ainsi y parvenir avec Edge pour lui offrir un argument lui permettant de profiter d'une bascule des utilisateurs.

La compression automatique des données du cache devrait permettre à Edge de continuer à se montrer réactif en évitant d'avoir à recharger des données déjà consultées, tout en limitant son empreinte sur le PC.

Cette option devrait également permettre à Edge de se montrer plus performant sur les PC dont les configurations sont modestes, notamment les notebooks.

La nouvelle fonctionnalité sera déployée sur Edge 102 dans sa version Windows avant de se déployer par la suite sur les versions iOS et Android du navigateur.