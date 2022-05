Microsoft Defender ne brille pas avec son impact sur les performances

Pour le laboratoire AV-Comparatives, la protection contre les malwares que confère la solution Microsoft Defender mérite son niveau de récompense le plus élevé Advanced+. Par contre, ce n'est pas le cas pour son impact sur les performances du système avec seulement l'obtention du niveau Standard.

Sur ce dernier critère et parmi 17 produits de sécurité évalués, neuf ont obtenu le niveau Advanced+ (K7, Panda, ESET, G Data, NortonLifeLock, McAfee, Bitdefender, Avast, AVG), six le niveau Advanced (Kaspersky, VIPRE, Trend Micro, TotalAV, Avira et Malwarebytes) et deux le niveau Standard (Microsoft et Total Defense).

Les tests de printemps pour jauger de l'impact sur les performances du système ont été effectués sur un ordinateur Windows 10 (version 21H2 ; 64 bits) dans une configuration dite bas de gamme avec un processeur Intel Core i3, 4 Go de RAM et disque SSD.

La procédure implique une connexion Internet active pour tenir compte de l'impact des services et fonctionnalités cloud. Les tâches sont la copie de fichiers, l'archivage de fichiers, l'installation d'applications, le lancement d'applications, le téléchargement de fichiers, la navigation sur des sites web.

Les résultats sur les performances d'AV-Comparatives

Le tableau ci-dessous présente les résultats, allant de " lent " à " très rapide " pour l'exécution des tâches :

AV-C Score est le score total pour les tâches, sachant que " lent " ne rapporte aucun point, 5 points pour " médiocre ", 10 points pour " rapide " et 15 points pour " très rapide. " Le maximum peut donc être de 90 points.

Le benchmark PC Mark 10 (PC Mark 10 Professional Edition) est utilisé pour évaluer les performances sans solution de sécurité installée. Le score de base est ainsi de 100. Il diminue avec l'impact sur les performances de l'antivirus installé.

Avec le total de 190 points au maximum, le score d'impact de l'antivirus est obtenu par soustraction des résultats obtenus. Plus il est petit, mieux c'est :

En automne, AV-Comparatives réalisera les tests avec cette fois-ci une machine dans une configuration haut de gamme.