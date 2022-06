Microsoft Defender pour Android, iOS, macOS et Windows

Dans le cadre de l'abonnement Microsoft 365 et avec les offres Personnel ou Famille, Microsoft annonce la disponibilité officielle de Microsoft Defender en tant que solution de sécurité grand public pour les ordinateurs et smartphones.

Il n'est donc pas uniquement question du PC équipé de Windows et il ne s'agit en outre pas de la solution intégrée à Windows. L'application est disponible sur Windows, mais aussi macOS, Android et iOS. Toutefois, les fonctionnalités proposées diffèrent selon la plateforme hôte.

Microsoft Defender fournit par exemple une protection contre les malwares sur Android et macOS, et une protection web sur Android et iOS. Sur Windows, la protection contre les programmes malveillants et sur le Web est à la charge de Sécurité Windows via une redirection.

Une suite de sécurité Microsoft Defender



Pour l'essentiel, Microsoft présente Microsoft Defender comme une solution de sécurité qui comprend un tableau de bord (niveau de sécurité en ligne, gestion des appareils...), une protection sur l'ensemble des appareils, des alertes et recommandations en lien avec la sécurité.

Le groupe de Redmond indique que Microsoft Defender pour les particuliers s'appuie sur la technologie Microsoft Defender for Endpoint pour les entreprises. À noter que des protections antivirus tierces existantes sont aussi reconnues dans le tableau de bord.

" À l'avenir, nous continuerons à rassembler davantage de protections sous un seul tableau de bord, notamment des fonctionnalités comme la protection contre le vol d'identité et la connexion sécurisée en ligne. "