Microsoft déploie Edge Chromium à compter de demain

C'est cette semaine que Microsoft organise la grande bascule et remplacera l'ancienne version de son navigateur Edge par la version opérant avec un coeur Chromium.

À compter de demain mercredi 15 janvier, Microsoft commencera à remplacer son navigateur Edge par la version opérant avec un coeur open source Chromium. La firme avait annoncé l'opération depuis plusieurs semaines.

Le déploiement fait à nouveau grincer des dents les utilisateurs de Windows 10, pas qu'Internet Edge soit véritablement utilisé dans sa précédente version, mais parce que cette bascule est à nouveau imposée par la force.

Le remplacement est donc automatique chez les utilisateurs de Windows 10 Home et Pro à partir de la build 1803. Pour les entreprises qui ne souhaiteraient pas opérer la bascule immédiatement, il est possible de conserver Edge via l'utilisation d'un toolkit diffusé par Microsoft. Mais pas question pour les particuliers de faire de même, il faudra s'y faire.

Notons par ailleurs qu'en guise de cerise sur le gâteau, la version de Edge Chromium déployée sera incomplète puisque certaines fonctionnalités ne sont pas encore activées notamment la gestion des onglets et l'accès à l'historique de navigation, du moins c'était le cas de la dernière version bêta du navigateur (V 79.0.309.60), reste à savoir si Microsoft a corrigé le tir entre temps.