Microsoft et DHL : les deux marques les plus utilisées pour les campagnes de phishing

Selon un rapport partagé par Check Point Research, les campagnes de phishing lancées au dernier trimestre 2020 se sont principalement basées sur l'usurpation d'identité des marques Microsoft et DHL.

La société Check Point Research (CPR) vient de partager un rapport trimestriel sur l'hameçonnage en s'orientant sur les marques qui sont le plus imitées par les cybercriminels.

Et pour le dernier trimestre 2020, c'est Microsoft qui aura été le plus souvent utilisée par les escrocs 2.0 pour mener à bien leurs campagnes de phishing.

Parmi l'ensemble des campagnes d'hameçonnage recensées sur le trimestre, 43% ont tenté d'usurper l'identité de Microsoft pour duper les utilisateurs.

A la seconde place, on retrouve DHL avec 18% des cas recensés. Globalement, les attaques exploitent le plus souvent des sociétés de renoms à l'international, qu'il s'agisse de sociétés high tech, transport, ou commerce de détail en ligne.

La progression de Microsoft dans le tableau est fulgurante puisque la marque ne représentait que 19% des attaques au troisième trimestre. On note par ailleurs que sur 2020, les cybercriminels se sont adaptés à la situation mondiale liée au coronavirus en modifiant leurs campagnes au gré des différentes restrictions et confinements afin de cibler de façon plus efficace les personnes en télétravail.

Voici la liste dressée par CPR pour le quatrième trimestre 2020 :

1. Microsoft (43% de toutes les tentatives d'hameçonnage de marques dans le monde)

2. DHL (18%)

3. LinkedIn (6%)

4. Amazon (5%)

5. Rakuten (4%)

6. IKEA (3 %)

7. Google (2%)

8. Paypal (2%)

9. Chase (2%)

10. Yahoo (1%)

Rappelons qu'il est préférable de ne jamais cliquer sur les liens intégrés aux emails et d'utiliser des raccourcis ou adresses connues directement depuis son navigateur pour accéder aux sites officiels des marques.