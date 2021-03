Microsoft Edge devient plus performant et introduit des onglets verticaux

Un démarrage plus rapide et une économie des ressources système avec la mise en veille des onglets pour la version 89 de Microsoft Edge. Le navigateur adopte nativement les onglets verticaux.

Avec le déploiement de la version 89 de son navigateur Edge (base Chromium), Microsoft annonce plusieurs améliorations pour les performances. Cela commence par le démarrage qui doit être 29 % à 41 % plus rapide avec l'activation d'une fonctionnalité Startup Boost.

Microsoft explique qu'il s'agit de permettre à Microsoft Edge de fonctionner en arrière-plan avec un minimum de processus. Son démarrage sera alors plus rapide une fois le navigateur lancé. Cette accélération du démarrage se retrouve dans les paramètres (edge://settings/system) où elle peut être désactivée.

Un autre aspect pour les améliorations des performances concerne la mise en veille des onglets inactifs au bout d'un certain laps de temps afin d'économiser des ressources. Toujours dans les paramètres, l'utilisateur peut spécifier un laps de temps parmi plusieurs propositions et ajouter des sites pour lesquels il n'y aura pas de mise en veille des onglets.

D'après Microsoft et avec le réglage par défaut, il est possible d'envisager en moyenne une économie de 26 % des ressources CPU et de 16 % pour la consommation mémoire, avec dès lors une amélioration de l'autonomie de batterie. Des chiffres constatés avec l'expérimentation dans la bêta du navigateur. Pas de mystère, c'est à la base une technologie implémentée dans Chromium qui est exploitée.

La version 89 de Microsoft Edge est en outre l'occasion de proposer pour tous les utilisateurs les onglets verticaux qui avaient été annoncés de longue date. Une possibilité native sans extension nécessaire. Un bouton dédié fait son apparition à gauche dans la barre d'onglets.

Parmi d'autres changements, il y a également une nouvelle vue pour la consultation de l'historique de navigation afin de faciliter la recherche et sa gestion.