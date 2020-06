Microsoft Edge : une refonte du store pour les extensions

Le nouveau site web pour les extensions à destination du navigateur Microsoft Edge (base Chromium) est désormais disponible pour tous, même s'il est encore avec une étiquette bêta.

Le temps est fini où les quelques extensions à destination de l'ancien Microsoft Edge (base EdgeHTML) étaient proposées via le Microsoft Store. Tout comme pour Google Chrome, Microsoft Edge " Chromium " a droit à un store bien plus accueillant et d'ores et déjà plus fourni.



La recherche est améliorée avec des filtres qui sont en adéquation avec les diverses catégories proposées pour faciliter la navigation. Il y a également la mise en avant de tendances et des coups de cœur de la rédaction.

Selon Microsoft, la refonte doit faciliter la prise en main pour les néo-utilisateurs et l'accessibilité a par ailleurs été améliorée. Des ajustements vont de pair avec ceux apportés dans le navigateur pour la gestion de ces modules complémentaires.

Rappelons qu'un utilisateur de Microsoft Edge peut aussi se rendre sur le Chrome Web Store pour installer des extensions, en autorisant dans les paramètres du navigateur (edge://extensions) les extensions provenant d'autres magasins.