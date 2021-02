Mario, Sonic, Pac-Man, Tetris... Des jeux pour Microsoft Edge en toute illégalité

Mario Kart 64, Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog 2, Pac-Man, Tetris, Cut The Rope ou encore Minecraft, ainsi que des copies de 2048, Flappy Bird, Fruit Ninja et Temple Run. Le site The Verge a découvert plusieurs jeux proposés sous forme d'extensions pour le navigateur Microsoft Edge et hébergés dans le Microsoft Store.

En tout, ce sont 35 jeux sous l'étiquette d'une dizaine de développeurs qui ont pu être repérés dans le Microsoft Store. Avec des présentations parfois similaires, les développeurs avaient des noms exotiques comme GamePro Inc, Gamelands, StayReal, Kday et Yoox. Pas de Nintendo ou même Microsoft pour des copies illégales de titres cultes.

Un jeu comme Mario Kart 64 de Nintendo était par exemple accompagné d'une fiche manifestement extraite de Wikipédia, avec la promesse d'une simple extension pour Microsoft Edge permettant de jouer en un clic.

Il y avait tout de même un avertissement ambigu : " Cet émulateur n'est ni affilié ni approuvé par Nintendo. Tous les graphiques, jeux et autres éléments multimédias sont protégés par les droits d'auteur de leurs propriétaires. Ce jeu est destiné à TOUS les fans de Mario ! "

Des ROM de jeux de Nintendo

Sans l'ombre d'un toute, Nintendo n'aurait pas donné son accord pour le téléchargement d'une extension Mario Kart 64 en tant que ROM du jeu. Pour un émulateur, c'est une autre histoire sachant qu'il existe des possibilités à faire tourner directement dans le navigateur.

À la suite de la publication de l'article de The Verge, le ménage a été fait dans le Microsoft Store. Pour autant, certains jeux y étaient hébergés depuis plusieurs mois. Microsoft et Nintendo ont indiqué se pencher sur cette affaire.

Étrangement, un tweet sur le compte @MSEdgeDev de l'équipe Microsoft Edge de Microsoft a même fait la promotion de jeux dits vintage avec Mario Kart, Pac-Man et Tetris via des extensions. Un message qui a également été supprimé.