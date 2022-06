Microsoft Edge avec des nouveautés dédiées au jeu vidéo

Microsoft déploie une mise à jour de son navigateur Microsoft Edge qui comprend des améliorations et nouveautés orientées jeu vidéo sur ordinateur, et en particulier - et sans surprise - avec Windows 10 et Windows 11.

Avec Clarity Boost, il est question d'un meilleur gameplay grâce à des graphismes plus nets pour des jeux avec l'abonnement Xbox Game Pass et le service de cloud gaming Xbox Cloud Gaming. C'est une fonctionnalité d'amélioration de l'upscaling spatial annoncée exclusive à Microsoft Edge. Elle opère côté client.

Microsoft Edge dispose déjà d'un mode dit d'efficacité dans le but d'améliorer la gestion de l'alimentation en économisant les ressources de l'ordinateur. Il y a désormais un mode d'efficacité pour améliorer l'expérience de jeu.

Comme Opera GX...

Avec la nouvelle option, Microsoft Edge va adapter son utilisation des ressources de l'ordinateur au profit de l'activité vidéoludique. Autrement dit, le navigateur va réduire son utilisation des ressources quand un jeu est lancé et il ne sera pas nécessaire de le fermer.

Ce n'est pas sans rappeler le navigateur Opera GX. Microsoft Edge va en outre également profiter d'une nouvelle page d'accueil personnalisée pour le jeu vidéo avec des actualités en rapport, jeux à venir et dernières sorties, accès à la bibliothèque du Xbox Cloud Gaming.

Un nouveau menu " Jeux " est quant à lui consacré aux jeux gratuits de Microsoft comme Microsoft Solitaire, Microsoft Jewel et autres. Du casual gaming donc.