Microsoft Edge se dote d'un mode d'efficacité

Microsoft Edge propose désormais un mode d'efficacité pour économiser la batterie en réduisant l'utilisation du CPU et de la RAM par le navigateur.

Microsoft a publié la version 96 de son navigateur Edge. Elle introduit un mode optionnel dit d'efficacité dont l'activation réduit l'utilisation des ressources comme le CPU et la mémoire RAM. Le propos est d'économiser l'énergie sur un ordinateur portable quand le niveau de batterie est faible.

Ce mode d'efficacité se retrouve dans les paramètres de Microsoft Edge pour l'optimisation des performances. Le cas échéant, l'utilisateur a la possibilité d'agir sur le moment où ce mode devient actif. Son effet le plus immédiat est de placer les onglets inactifs en mode veille au bout de 5 minutes.

" Les avantages peuvent varier en fonction des applications de votre appareil et des habitudes de navigation ", prévient Microsoft en soulignant un ralentissement possible de la fluidité des vidéos et animations.

Si ce mode a été conçu pour prolonger l'autonomie de batterie, il est également possible de l'activer sur un ordinateur de bureau. En réduisant l'utilisation des ressources du navigateur, un effet attendu sera ainsi de favoriser les ressources pour d'autres applications en cours d'exécution.

Pour la gestion des mots de passe, l'outil intégré dans Microsoft Edge va par ailleurs faciliter la mise à jour de mots de passe de certains sites avec un bouton dédié pour une procédure en un clic qui permettra de se rendre directement sur la page idoine.