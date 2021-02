Microsoft Edge : un mode Kids en préparation

Pour son navigateur Microsoft Edge (socle Chromium pour rappel), Microsoft prépare un mode Kids. Sur Windows et macOS, ce mode de navigation pensé pour les enfants est actuellement limité aux utilisateurs aux États-Unis. Il fait l'objet d'un test dans le canal Dev (et Canary) de Microsoft Edge.

Le mode Kids ne s'appuie pas sur un compte ou un profil enfant, même si son activation passe par le menu des profils. Par ailleurs, pour un utilisateur adulte connecté à son compte, les réglages du mode Kids peuvent être synchronisés sur tous ses appareils.

Sortir du mode Kids nécessite un mot de passe (le même que celui pour déverrouiller l'appareil). Il comprend des fonctionnalités comme des thèmes personnalisés, du contenu adapté aux enfants, une navigation basée sur une liste blanche. La recherche Bing est évidemment paramétrée sur le filtre le plus strict, tout comme la protection contre le pistage du navigateur.

Un choix entre des enfants âgés de 5-8 ans ou de 9 ans et plus est proposé. Une sélection qui peut être modifiée dans edge://settings/family. La liste des sites autorisés ne peut être modifiée qu'en dehors de la fenêtre de navigation du mode Kids et uniquement depuis le profil qui lance ce mode.