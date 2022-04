Microsoft Edge devient le deuxième navigateur sur ordinateur

Sur les chiffres de StatCounter, la part de marché mondiale du navigateur Microsoft Edge sur ordinateur a atteint 9,65 %. Suffisant pour prendre la deuxième place, loin derrière Google Chrome (67,29 %) et juste devant Safari (9,56%). Firefox est au pied du podium avec une part de marché de 7,57 %.

En France, ce classement est différent. Sans être contesté, le leader Google Chrome (57,19%) creuse moins d'écart par rapport à son dauphin qui est Firefox (16,32%). Microsoft Edge est sur la troisième marche du podium avec 11,72 %, et Safari est quatrième (10,35 %).

À l'échelle de l'Europe, le classement français se retrouve avec néanmoins des écarts plus resserrés entre le deuxième et le troisième.

Le mobile a une grosse influence

Au global et à l'échelle mondiale, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des plateformes (ordinateur et mobile), les parts de marché de Microsoft Edge (4,05 %) et Firefox (3,4 %) souffrent par rapport à Google Chrome (64,53%) et Safari (18,84 %) qui récupère la deuxième place.

Que ce soit Android ou iOS, il paraît évident que le système d'exploitation mobile pèse lourdement avec des navigateurs installés par défaut, bien plus que sur ordinateur avec Windows ou macOS.