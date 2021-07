Microsoft Edge dépasse Firefox au global

En part de marché mondiale et sur l'ensemble des plateformes, Microsoft Edge passe dorénavant aussi devant Firefox.

Sur les chiffres de StatCounter, la part de marché mondiale du navigateur web Microsoft Edge sur l'ordinateur a rejoint puis a dépassé celle de Firefox au premier trimestre de l'année. De quoi prendre la troisième place sur le podium, loin derrière Google Chrome et plus proche de Safari.

Désormais, c'est sur l'ensemble des plateformes (ordinateur et mobile) que la part de marché de Microsoft Edge avec son socle Chromium et un rythme de publication plus soutenu dépasse celle du navigateur de Mozilla.

D'après StatCounter et au mois de juin, la part de marché de Microsoft Edge est de 3,4 %, contre 3,29 % pour Firefox. Google Chrome culmine à 65,27 %, tandis que Safari d'Apple est à 18,34 % avec une utilisation beaucoup plus marquée sur iPhone et iPad que sur ordinateur Mac.

Pour le cas spécifique de la France, la progression de Microsoft Edge (part de marché de 5,04 %) ne lui permet pas encore de dépasser Firefox (7,9 %). Google Chrome (59,79 %) est en tête devant Safari (19,48 %). À l'échelle de l'Europe, Microsoft Edge reste également derrière Firefox.