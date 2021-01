Microsoft Edge avec la synchronisation de l'historique et des onglets ouverts

Avec sa base Chromium, le navigateur Microsoft Edge a officiellement été lancé il y a un peu moins d'un an. Le déploiement sur diverses plateformes a été progressif, tout comme certaines fonctionnalités, notamment en matière de synchronisation.

Dans ce domaine de la synchronisation des données, et avec donc la connexion à un compte Microsoft, une lacune est en train d'être comblée. Des utilisateurs ont repéré le déploiement de la synchronisation de l'historique de navigation et des onglets ouverts.

Le déploiement semble être progressif et manifestement en fonction de la localisation géographique. Le cas échéant, une telle synchronisation va compléter les autres données qui étaient déjà prises en charge : favoris, paramètres, mots de passe, extensions, collections…



Le choix se fait depuis les paramètres pour les profils et à Synchroniser. La synchronisation peut concerner des utilisateurs de Microsoft Edge sur Windows, macOS, ainsi que pour les versions du navigateur sur Android et iOS. En rappelant que Microsoft Edge pour Linux est actuellement toujours en préversion (Debian, Ubuntu, Fedora et openSUSE).

Selon une offre d'emploi publiée par Microsoft, le navigateur Microsoft Edge a déjà atteint 600 millions de clients. Est-ce que cela signifie également 600 millions d'utilisateurs ?