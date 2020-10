Microsoft Edge : outil de capture d'écran, Meet Now et comparateur de prix

Le navigateur Microsoft Edge se dote d'un outil natif de capture d'écran. Le lecteur PDF s'améliore et un bouton Meet Now arrive. Un comparateur de prix intégré débarque outre-Atlantique.

Avec la disponibilité en version 86 de son navigateur à base Chromium, Microsoft annonce une série de nouveautés à venir dans le courant de ce mois d'octobre. Microsoft Edge va notamment profiter d'un outil natif de capture d'écran.

Baptisé Web Capture, il va permettre d'effectuer une capture complète d'une page web avec un défilement automatique vers le bas. L'utilisateur pourra également définir uniquement ce qu'il souhaite capturer sur une page et avec des possibilités de partage.

Le navigateur va gagner en personnalisation pour la page nouvel onglet avec les propres photos de l'utilisateur. Pour le lecteur PDF, il continue de s'améliorer et va prendre en charge les tables des matières, ce qui facilitera la navigation via des liens.

Microsoft ajoute également l'intégration de Pinterest à la fonctionnalité des Collections, en plus de Word, Exel et OneNote. Sur la page nouvel onglet, un bouton Meet Now va prochainement être déployé dans le but de permettre de créer rapidement un lien pour démarrer un appel vidéo avec jusqu'à 50 personnes (et sans installation d'aucune sorte).

Il s'agira en fait d'ouvrir Skype Web et de lancer l'écran de configuration Meet Now. Microsoft précise que Meet Now sera également disponible ultérieurement dans Outlook sur le Web et sur la barre des tâches de Windows 10.

Un autrement déploiement mis en avant au cours de ce mois est celui d'une fonctionnalité faisant office de comparateur de prix et qui pourra être en lien avec une liste de produits dans les collections. Toutefois, il n'est pour le moment question d'un déploiement que pour les États-Unis.