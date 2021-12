Microsoft va enterrer l'invite de commandes sur Windows 11

Les utilisateurs de Windows 11 peuvent actuellement choisir d'afficher l'invite de commandes traditionnelle héritée de Windows 10 ou de basculer vers Windows Terminal, une version plus moderne.

Dans le courant de l'année 2022, Microsoft va toutefois supprimer l'invite de commandes traditionnelle dans Windows 11 et contraindre les utilisateurs à adopter plus massivement Windows Terminal.

Là encore, Microsoft souhaite moderniser son OS et les usages alors que Windows Terminal est disponible depuis 2020 et téléchargeable en option sur Windows 10.

Windows Terminal a pourtant des avantages sur Console Host, notamment avec un moteur de rendu qui profite de l'accélération GPU, un affichage de plusieurs onglets, la prise en charge de l'Unicode et de l'UTF-8... On peut également personnaliser l'affichage, les raccourcis ou une plus grande compatibilité avec les applications.