Microsoft Exchange plombé par le bug de l'an 2022

Voilà qui nous renvoie au fameux bug de l'an 2000 : cette fois c'est Microsoft Exchange qui n'a pas apprécié le passage à l'an 2022.

Les serveurs de messagerie Exchange ont ainsi connu quelques problèmes lors de la bascule vers la nouvelle année, le moteur d'analyse anti-malware ayant rencontré un bug.

A minuit pile le 1er janvier 2022, tous les messages envoyés depuis Exchange Server 2016 et 2019 ont été bloqués et placés en file d'attente suite à un bug rencontré par le moteur d'analyse antivirus. Le système était ainsi incapable de vérifier la date des échanges du fait du changement d'année et le moteur d'analyse anti-malware a crashé, bloquant l'analyse de tous les messages échangés et les plaçant en liste d'attente.

Heureusement Microsoft a rapidement résolu le problème en déployant un script d'automatisation.