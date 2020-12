Microsoft Flight Simulator 2020 passe à la réalité virtuelle

Flight Simulator 2020 vient de gagner un peu plus an réalisme et en immersion : Microsoft a récemment déployé un patch permettant de profiter du jeu avec les casques de réalité virtuelle.

Et l'immersion s'annonce particulièrement poussée, puisque c'est Asobo, le studio de développement bordelais qui s'est chargé de l'adaptation. Le studio est un spécialiste de la réalité mixte et travaille d'ailleurs avec Microsoft depuis plusieurs années sur HoloLens.

Désormais, si vous disposez de Flight Simulator 2020 et d'un casque de réalité virtuelle, vous pourrez profiter de l'ensemble et vous glisser dans le cockpit de l'avion de votre choix. Les casques compatibles sont les casques Oculus, Valve, HTC et HP Reverb G2 ainsi que l'ensemble des casques Windows Mixed Reality.