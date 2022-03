Microsoft Flight Simulator 2020 s'installe désormais sur smartphone

C'est un cap historique que franchit Microsoft avec son titre Flight Simulator : le jeu est désormais accessible depuis les smartphones via la puissance de son infrastructure xCloud.

Le titre de simulation de vol exploitait déjà la technologie de streaming depuis les serveurs Azure de Microsoft pour afficher certaines données, notamment les cartes survolées, mais également les informations de météo, l'occupation de l'espace aérien...

Microsoft Flight Simulator était également très gourmand en local, que cela soit sur PC comme sur Xbox series, et pourtant il est désormais possible de le faire tourner 100% en ligne via le service xCloud pour en profiter sur d'autres machines via le Xbox Game Pass Ultimate.

On peut ainsi désormais y jouer depuis une Xbox One (ce qui n'était pas possible avant), mais également sur smartphone et les PC les plus simples.

En réussissant ce tour de force, Microsoft ouvre une voie plus large au jeu premium sur smartphone : les joueurs n'auront plus à se poser la question de la configuration de leur machine pour jouer dans les meilleures conditions.

Autre avantage : pas d'installation a prévoir et donc d'espace disque occupé par les titres. Seule la qualité de la connexion à Internet se présente comme l'élément à surveiller.