Microsoft Flight Simulator 2020 : la version Xbox Series prend date

Microsoft vient enfin d'annoncer une date de sortie pour Flight Simulator 2020 sur Xbox Series X : il sera possible de s'élancer dans les airs depuis la console de salon à compter du 27 juillet prochain.

Pour l'occasion, Microsoft a partagé quelques images du titre capturées sur la console de jeu, et promet "le même niveau de profondeur que la version PC". Une promesse qui n'aura pas de mal à être tenue puisque rappelons que le titre profite en partie de la puissance des serveurs Microsoft Azure pour streamer du contenu et assister au calcul des détails.

Rappelons également que pour son titre, Microsoft a vu les choses en grand et modélisé toute la planète, que le titre propose plus de 37 000 aéroports, 2 millions de villes, 1,5 milliard d'immeubles et que le tout a été fidèlement reproduit grâce à des millions d'images satellites et photos aériennes.

La nouvelle est d'autant plus intéressante pour les joueurs que Flight Simulator est intégré à l'offre Xbox Game Pass. Le titre est toutefois déjà proposé à la précommande sur Xbox Series.