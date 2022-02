Microsoft Flight Simulator : le DLSS 2.0 et DirectX 12 arrivent !

Microsoft et Asobo ont annoncé une nouvelle salve d'optimisations pour Flight Simulator : le titre devrait gagner en rapidité et en stabilité.

Asobo réalise un travail de titan avec Microsoft Flight Simulator. Le dernier né des simulateurs de vol multiplie les superlatifs, et le déploiement de contenu additionnel s'accompagne de différentes optimisations assez surprenantes.

En mai dernier, on voyait ainsi le poids du jeu passer de 170 Go à seulement 83 Go grâce à un travail d'optimisation des fichiers... Une cure d'amaigrissement qui faisait suite à une précédente amélioration des performances de 11%.





Asobo n'en a pas fini puisque le studio a annoncé intégrer deux technologies d'envergure dans son titre : le DLSS 2.0 ainsi qu'une mise à jour d'évolution vers DirectX 12.

La première technologie devrait permettre de gagner de précieux FPS sur les cartes graphiques RTX de Nvidia compatibles, la seconde devrait permettre de gagner en stabilité.

En marge de cela, Asobo a annoncé l'arrivée de mises à jour des paysages d'Australie, qui sera suivie d'évolutions du côté de l'Espagne et de du Portugal en mars.