Microsoft Flight Simulator s'offre une cure amaigrissement

Microsoft et Asobo Studio viennent d'opérer une nouvelle optimisation des fichiers de Flight Simulator 2020 avec une réduction drastique du poids du jeu à la clé.

Asobo Studio et Microsoft viennent de procéder à une nouvelle cure d'amaigrissement de Flight Simulator 2020.

Après une mise à jour qui permettait de gagner en performances, c'est le poids du titre qui a fait l'objet d'une coupe assez franche. Le jeu qui nécessitait plus de 170 Go de stockage interne n'en nécessite désormais plus que 83 au fil de la version 116.20.

Le titre occupe ainsi désormais à peine la moitié de ce qu'il nécessitait avant cette version. Cette coupe ferait écho à un travail entamé pour le portage du jeu sur Xbox Series X prévu pour cet été, la console disposant d'un espace de stockage limité.