Surface Go 2 : la petite tablette de Microsoft bientôt de retour ?

Testant différents produits dans sa gamme Surface, la tablette compacte Surface Go s'est essayée au format réduit et à un système Windows 10S, avec une configuration allégée par rapport à la tablette Surface standard.

Lancée en 2018, elle n'a pas fait l'objet d'une remise à niveau depuis. Microsoft ne semble pas avoir abandonné la série pour autant.

MSPowerUser affirme qu'une Surface Go 2 est en préparation et sera présentée dans les prochaines semaines, avec une possible disponibilité à partir de mai 2020 aux Etats-Unis et un peu plus tard ailleurs.

Un passage dans les benchmarks a révélé la présence d'un processeur Intel Core m3-8100Y dual core en remplacement du Pentium Gold 4415Y du modèle initial. Comme précédemment, on devrait retrouver une version WiFi et une autre ajoutant un modem 4G LTE la rendant autonome.

Le tarif débuterait à 399 dollars pour le modèle de base, tandis que la Surface Go 2 avec 4G LTE grimperait à 650 dollars. Il ne reste qu'à attendre la confirmation de ces informations.