Microsoft intéressée par le rachat de Take Two (GTA)

C'est une rumeur qui prend de l'ampleur depuis quelques jours, et qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le marché du jeu vidéo si elle se confirmait : Microsoft s'intéresserait au rachat de Take Two Interactive.

GTA VI est sans conteste l'un des jeux les plus attendus depuis plusieurs années... 8 ans après la sortie de GTA V, la suite fait l'objet de rumeurs assez folles, et la dernière en date fait beaucoup de bruit.

Il se murmure ainsi que Microsoft étudierait le possible rachat de Take Two Interactive, l'éditeur des franchises GTA, Red Dead, Bioshock ou encore Mafia.

Si le rachat se confirmait, Microsoft mettrait la main sur des franchises ultra populaires et qui génèrent des millions de ventes. Si GTA venait à devenir une exclusivité Xbox, Microsoft pourrait marquer un tournant sur le marché du jeu vidéo et dans la lutte qui l'oppose à Sony.

Malgré tout, un rachat de ce type n'est pas une mince affaire : Take Two est actuellement valorisée à 18 milliards de dollars, et les revenus générés par GTA Online assurent une stabilité sans faille à l'éditeur.