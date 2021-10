Microsoft lance une manette en édition spéciale pour les 20 ans de la Xbox

On s'attendait à une nouvelle version de l'emblématique Duke, finalement Microsoft est restée sur une simple édition spéciale de sa manette Xbox Series pour célébrer les 20 ans de la marque.

Microsoft avait joué la carte du teaser sur les réseaux sociaux pour annoncer le lancement d'une nouvelle manette de jeu visant à célébrer les 20 ans de la marque Xbox. Beaucoup espéraient ainsi voir une "Duke" plus moderne, inspirée de la toute première manette de la Xbox originale, finalement il n'en est rien.

La marque a choisi un modèle plus standard et propose ainsi le Xbox Wirless Controller - 20th Anniversary Special Edition. Elle se présente comme une manette Xbox Series avec une coque transparente fumée, un logo à la croix verte, quelques inserts verts et un logo 20.

La manette sortira le 15 novembre prochain au prix de 64,99€.