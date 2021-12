Microsoft lance un poster RROD à 25 dollars

Il fait partie de l'histoire de Microsoft au même titre que le Blue Screen of Death sur Windows, le RROD a toutefois une saveur bien plus amère pour les joueurs.

Le RROD, Red Ring of Death correspond à un code d'erreur s'affichant sur l'interrupteur de la Xbox 360. Lorsque 3 LED s'affichaient en rouge, la machine refusait de se lancer à nouveau et signifiait bien souvent la mort cérébrale de cette dernière.

En cause, une conception assez bancale avec une surchauffe entrainant des dégâts sur le CPU de la console... Qui pouvait parfois être réparé en démontant l'ensemble et en changeant de pâte thermique...

Microsoft a dépensé plus qu'un milliard de dollars pour corriger la panne et étendre la garantie des consoles à l'époque... La marque a toutefois rapidement accepté le problème et reconnu le défaut.

Aujourd'hui cet épisode fait partie de l'histoire de la Xbox 360 et Microsoft en a tiré quelques posters proposés à 24,99€. Ce dernier mesure 45x60 cm.