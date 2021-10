Microsoft ferme LinkedIn en Chine

Dans le giron de Microsoft depuis 2016 après un rachat à 26,2 milliards de dollars, le réseau social professionnel LinkdeIn se retire du marché chinois.

Une version localisée de LinkedIn pour la Chine avait été lancée en février 2014, avec des fonctionnalités limitées afin de se conformer aux exigences du gouvernement de Pékin en matière de plateforme Internet. La fermeture interviendra d'ici la fin de cette année.

" Bien que nous ayons réussi à aider les membres chinois à trouver des emplois et des opportunités économiques, nous n'avons pas rencontré le même succès pour les aspects plus sociaux du partage et de l'information ", déclare Mohak Shroff, vice-président de l'ingénierie chez LinkedIn.

L'aspect réseau social problématique en Chine

Sans entrer dans les détails, il ajoute également que LinkedIn est confronté en Chine à un environnement opérationnel beaucoup plus difficile et à de plus grandes exigences de conformité aux règles du pays.

Le Wall Street Journal indique qu'au mois de mars, le régulateur chinois de l'Internet avait donné 30 jours à LinkedIn pour mieux modérer son contenu. LinkedIn avait en outre signalé à des militants des droits de l'homme, universitaires et journalistes spécialisés dans la Chine que leurs profils étaient bloqués en Chine en raison de contenus interdits.

Pour son exercice fiscal 2021 décalé, LinkedIn a contribué à hauteur de plus de 10 milliards de dollars des revenus de Microsoft. La Chine serait le troisième plus gros marché pour LinkedIn. Sans flux social ou la possibilité de partager des articles, une nouvelle application d'emploi InJobs va toutefois remplacer LinkedIn.