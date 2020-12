Microsoft, Nintendo et Sony s'unissent pour sécuriser un peu plus l'univers du jeu vidéo

Chose étonnante : Microsoft, Nintendo et Sony ont publié un communiqué conjoint pour évoquer un accord concernant le renforcement de la sécurité des joueurs.

Microsoft, Nintendo et Sony se sont mis d'accord pour réviser le niveau global de sécurisation des données des joueurs en ligne et plus globalement la sécurité associée aux jeux vidéo.

L'idée est surtout de protéger les données des plus jeunes joueurs qui pourraient faire l'objet de fuites ou de piratage. Les trois sociétés se sont ainsi accordées sur un ensemble de principes et un niveau renforcé de sécurité autour de trois axes principaux : la prévention, les partenariats et la responsabilité.

L'axe prévention devrait se présenter sous la forme de campagnes d'information des joueurs et parents sur la sécurité des données. L'axe partenariat vise à établir une norme que l'on retrouvera à travers les 3 acteurs principaux du secteur, mais aussi à travers les acteurs externes comme les régulateurs, les organismes d'application de la loi et des communautés. Enfin l'axe Responsabilité est un engagement des trois marques à proposer des plateformes sécurisées pour les joueurs.

Les différents outils de sécurisation des comptes devraient donc être renforcés ces prochains mois avec une mise en avant de l'identification à deux facteurs, le contrôle parental, quelques réformes sur les forums officiels...