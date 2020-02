Microsoft introduit les nouvelles icônes pour Windows 10

Depuis un bon moment désormais, Microsoft travaille à la modernisation de ses icônes, en plus de l'interface de ses services. Cela concerne presque chaque application système de Windows 10 et les applications de Microsoft.

Fin 2019, Microsoft avait dévoilé son travail pour la refonte de plus d'une centaine d'icônes et un nouveau logo de Windows. Ce travail avait débuté au préalable avec de nouvelles icônes pour Office 365 et s'inscrit dans le cadre d'une modernisation globale.

Avec Windows 10, le déploiement de la nouvelle iconographie des applications (et des applications système) vient officiellement de débuter pour les Windows Insiders et va prendre de l'ampleur au fil des prochains mois. Ultérieurement, les nouvelles icônes seront surtout notables pour Windows 10X, tandis qu'il s'agira davantage d'une remise au goût du jour avec Windows 10 sur PC.



Il n'est d'ailleurs pas clair si le nouveau logo de Windows et le nouveau design du menu Démarrer feront leur apparition dans Windows 10 ou se cantonneront seulement à Windows 10X, comme cela semble en prendre le chemin.



Dans un billet de blog, une responsable du design chez Microsoft revient sur les concepts derrière les nouvelles icônes et met en avant l'évolution au fil des années, en prenant par exemple le cas des changements opérés avec l'icône pour l'application d'email de Microsoft.



" Les nouvelles icônes tirent parti du langage de design Fluent Design. Les icônes plates, monochromes sont très bien dans un contexte de vignettes colorées, mais à mesure que d'autres styles d'icônes entrent dans l'écosystème, cette approche doit évoluer ", écrit Christina Koehn.

Elle ajoute : " Quand les icônes de la barre des tâches et du menu Démarrer sont de styles différents, cela crée une charge cognitive plus importante pour scanner et trouver des applications. Nous devions intégrer davantage de repères visuels dans le langage de design des icônes en utilisant notre langage Fluent Design modernisé. "

Soit… Un billet de blog qui parlera surtout aux fans de design. Microsoft a en tout cas pris son temps pour son effet de modernisation et il doit se retrouver sur l'ensemble des plateformes avec les applications présentes. Pas uniquement pour Windows 10.