Microsoft : vers un rachat à 16 milliards de dollars de Nuance ?

Selon une information de Bloomberg, Microsoft est en discussions avancées pour le rachat de Nuance Communications. La somme de près de 16 milliards de dollars est évoquée par une source proche du dossier. L'annonce d'un accord serait imminente… sauf échec des négociations à la dernière minute.

Le cas échéant, il s'agirait de la deuxième plus grosse acquisition du groupe de Redmond après le réseau social professionnel LinkedIn fin 2016 pour plus de 26 milliards de dollars. À ce stade, Microsoft et Nuance Communications ne font pas de commentaires.

Le nom de Nuance est notamment associé à un moteur de reconnaissance vocale qui a été exploité pour le lancement de l'assistant personnel Siri d'Apple. Basée à Burlington dans le Massachusetts, la multinationale américaine se présente comme un précurseur et leader dans les innovations conversationnelles pour apporter l'intelligence artificielle.

Déjà partenaires dans la santé

Nuance Communications fournit des solutions dans le domaine de la productivité, la finance, les télécommunications ou encore la santé.

Il existe déjà un partenariat stratégique avec Microsoft via Nuance Healthcare dans le secteur des services de santé et des technologies dites d'intelligence clinique ambiante pour l'expérience médecin-patient.

L'année dernière, Microsoft avait annoncé l'intégration de la plateforme Dragon Ambient eXperience dans Microsoft Teams pour des consultations virtuelles de télésanté.