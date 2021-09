Microsoft Office 2021 sera disponible le 5 octobre

C'est le 5 octobre que Microsoft lancera sa suite de productivité Office 2021. Une date qui est également connue pour être celle du lancement du système d'exploitation Windows 11.

Sur Windows et macOS, il est ici question de la prochaine mouture d'Office en version perpétuelle, ou autrement dit avec une licence définitive pour un achat unique. Une proposition différente de Microsoft 365 (anciennement Office 365) avec un abonnement et des services cloud, et pour l'apport régulier de nouveautés.

Pour le moment, Microsoft ne s'étend guère sur cette annonce. En début d'année, il avait été évoqué un prix inchangé pour Office 2021 pour les particuliers et les PME, sachant que Office Famille et Petite Entreprise 2019 est à 299 €, et 149 € pour Office Famille et Étudiant 2019.

Il devrait par contre avoir une hausse de 10 % pour les grandes entreprises avec Office Professionnel Plus, Office Standard et des applications individuelles.

Microsoft avait souligné des améliorations d'accessibilité, les tableaux dynamiques et XLOOKUP (rechercher des éléments dans un tableau ou une plage par ligne) dans Excel, le support du mode sombre pour toutes les applications, des améliorations au niveau des performances pour Word, Excel, Outlook et PowerPoint.

L'application OneNote sera présente et Microsoft Office 2011 sera disponible dans des versions 32 et 64 bits.