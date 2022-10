Microsoft jette Office aux oubliettes

Du chamboulement en perspective avec certaines habitudes. Microsoft mise désormais sur Microsoft 365 et plus Office.

Office devient Microsoft 365. C'est ce qu'annonce aujourd'hui Microsoft pour ce qui sera essentiellement un changement de marque. Ce n'est pas une grande surprise puisqu'il ne fallait déjà plus dire Office 365. Depuis deux ans maintenant, la solution de productivité avec abonnement du groupe est Microsoft 365.

Le déploiement va être progressif et débutera à partir du mois de novembre prochain pour Office.com. Les changements seront ensuite déployés pour l'application Office sur Windows et l'application mobile Office (Android et iOS) en janvier 2023.

Un tel changement ne signifie évidemment pas la disparition des applications Office comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook et autres applications venues se greffer plus récemment. Il ne sera tout simplement plus fait référence à des applications Microsoft Office, mais des applications Microsoft 365.

Pour montrer la polyvalence et la modernité

Microsoft en profite néanmoins pour glisser quelques nouveautés avec l'application centrale Microsoft 365, à la fois sur ordinateur et mobile. Par exemple, un Feed avec la présentation des fichiers partagés par les personnes qui collaborent.

L'interface Module Apps sera remaniée pour l'accès à n'importe quelle application Microsoft 365 et aux applications tierces associées. Le Tagging (ou balisage) permettra en outre aux utilisateurs d'organiser leur travail indépendamment de l'endroit où les fichiers sont stockés.

Globalement, le changement de marque est également pour Microsoft une manière de montrer qu'il y a eu de nombreux ajouts avec de nouvelles possibilités offertes qui vont au-delà des applications de base d'Office… c'est Microsoft 365.

La fin des versions d'antan de Microsoft Office ?

Lorsque des nouveautés seront ultérieurement annoncées, elles seront intégrées à Microsoft 365 et non à Microsoft Office. Pour autant, Microsoft précise dans une FAQ que l'option d'achat unique aura recours à l'ancienne marque Microsoft Office.

" Nous continuerons de proposer des achats uniques des applications aux particuliers et aux entreprises via les plans Office 2021 et Office LTSC. " Des plans qui sont en rapport avec la dernière version perpétuelle de la solution de productivité de Microsoft.