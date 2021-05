Office : Microsoft cherche une autre police par défaut et fait ses propositions

Après Times New Roman puis Calibri depuis 2007, Microsoft est en quête d'une nouvelle police de caractères pour Office - et autres - et montre les remplaçantes qui tiennent la corde.

Comme précédemment avec Times New Roman, Calibri ne disparaîtra pas, mais le groupe de Redmond a jugé qu'il était désormais temps d'évoluer vers quelque chose de plus moderne pour le choix de la police de caractères par défaut.

" Pour nous aider à définir une nouvelle orientation, nous avons commandé cinq polices de caractères originales et personnalisées qui remplaceront un jour Calibiri comme police par défaut ", écrit Microsoft qui partage ces toutes nouvelles polices et sollicite l'avis des utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Les cinq candidates sont :

Bierstadt

Grandview

Seaford

Skeena

Tenorite

Quoi qu'il en soit, toutes ces polices de caractères seront disponibles pour les applications Office dans Microsoft 365 et ailleurs.