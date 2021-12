Le relooking de Microsoft Office pour Windows disponible pour tous

Au mois de juin dernier, Microsoft avait annoncé l'arrivée prochaine d'une mise à jour visuelle dans Office pour Windows. Un relooking pensé pour Windows 11, mais avec également une amélioration de l'expérience sur Windows 10.

Après un test auprès des Office Insiders, cette mise à jour visuelle est désormais déployée pour tous les utilisateurs d'Office 365 (Microsoft 365) et Office 2021.

Via Word, Excel, PowerPoint ou OneNote, le nouveau look peut être activé - ou désactivé - depuis une icône en forme de mégaphone le cas échéant, afin d'ouvrir un volet Coming Soon et en savoir davantage sur les changements apportés.

Le relooking est en adéquation avec le langage de design Fluent Design et s'aligne sur le rafraîchissement visuel du design de Windows 11, avec également une synchronisation automatique sur le mode clair ou sombre de Windows.

Même si plusieurs changements sont à la marge (ce n'est qu'un relooking), Microsoft vante une interface plus épurée. Par défaut, la barre d'outils d'accès rapide est par exemple masquée, mais c'est un paramètre sur lequel il est possible d'agir.