Microsoft s'offre un chiffre d'affaires record dans le jeu vidéo

Microsoft a ainsi réalisé un chiffre d'affaires record au dernier trimestre 2021 : la vente de consoles Xbox , de jeux vidéo et d'abonnements liés au jeu vidéo a permis à Microsoft de générer 4,8 milliards d'euros , soit une hausse de 8% sur la même période en 2020.

C'est principalement le fait que la Xbox Series S ne soit pas impactée par les problèmes de productions qui a permis à Microsoft de continuer à écouler des machines dans un contexte de pénurie globale. La vente de hardware a ainsi permis d'augmenter le CA de 4% et on estime que la Xbox Series S se serait écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires.

La part des services dans le CA augmente et représente 10% au dernier trimestre. Une envolée portée par l'arrivée au sein du Xbox Game Pass de 3 titres majeurs comme Forza Horizon 5, Age of Empires 4 et Halo Infinite, mais également de services annexes comme EA play.

Rien que pour le jeu vidéo, le chiffre d'affaires au dernier trimestre 2021 s'élève à 14,4 milliards d'euros. Et il faudra s'attendre à ce que les chiffres explosent lorsque Microsoft aura absorbé Activision Blizzard, il est attendu que la marque réalise plus de 22 milliards d'euros de CA par trimestre, soit plus que ce que n’a jamais généré Sony en une année.