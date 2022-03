Microsoft ouvre une nouvelle branche d'édition spécialisée dans le Cloud gaming

Microsoft planche sur le jeu vidéo de demain et sans grande surprise, le secteur devrait s'orienter vers le Cloud. Cela fait quelques années déjà que l'on évoque la bascule du secteur vers le Cloud Gaming et la fin des consoles physiques... Sans se lancer à 100% dans le concept, Microsoft ouvre toutefois une nouvelle branche d'édition de jeux créés pour et dans le Cloud.

Avec cette nouvelle branche, Microsoft travaillera avec les développeurs pour proposer des projets inscrits nativement dans le Cloud. La nouvelle division sera gérée par Kim Swift qui avait déjà été Project Lead sur Portal, mais également designer sur Left 4 Dead 1 et 2 , elle a également travaillé au sein de Google Stadia en tant qu'éditrice et trouvera donc naturellement sa place dans la branche Cloud de Microsoft.

L'idée de cette nouvelle division est d'aller au-devant des équipes de développement de jeux pour proposer des jeux Cloud Native et offrir une nouvelle expérience aux joueurs. Microsoft proposera ainsi aux développeurs de tirer profit de la puissance du Cloud pour intégrer des technologies et créer des ambiances qui ne pourraient pas être réalisées en temps normal.

On peut ainsi citer à nouveau Microsoft Flight Simulator qui propose un fonctionnement mixte avec du calcul en local, mais également une grosse partie de streaming pour permettre aux joueurs de profiter de conditions météo en temps réel, de cartes ultra détaillées et complexes...

Le Cloud Gaming pourrait permettre d'accéder à des IA plus performantes, de proposer une bascule entre les plateformes et permettre une expérience changeante en basculant d'un téléviseur à un PC ou un smartphone.