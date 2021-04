Microsoft : un PC dans le cloud cet été

Microsoft travaille depuis plusieurs mois à développer un tout nouveau service au sein de son catalogue d'offres Cloud avec un PC virtualisé exploitant la puissance des infrastructures Azure.

L'idée est la même que celle lancée par l'entreprise française Blade et son Shadow : diviser la puissance des serveurs Azure pour proposer des ordinateurs virtuels à des clients.

Concrètement, les utilisateurs disposeraient d'un espace réservé sous Windows 10 avec la liberté d'installer ce que bon leur semble. La puissance disponible serait fonction de l'offre souscrite, mais compte tenu des installations de Microsoft, les utilisateurs pourraient bénéficier d'un PC allant de la simple bureautique au PC gamer surpuissant.

Coté utilisateur, il n'y aurait qu'à disposer d'un écran capable de se connecter à Internet et disposant d'un clavier et d'une souris pour accéder au PC dans le Cloud. La qualité de l'image et la latence dépendraient alors de la qualité de la bande passante de l'utilisateur.