Microsoft casse les prix sur sa gamme Surface et la console Xbox One S à l’approche des fêtes de Noël

Du 17 au 29 novembre, Microsoft lance de grosses promotions sur ses PCs et consoles, notamment la Surface Pro 7 côté PC qui se veut 2-en-1 avec écran tactile pour un ordinateur ultraléger et polyvalent. Vous trouverez la Surface Pro 7 en promotion sur le site officiel de Microsoft avec deux packs différents et de grosses réductions de prix à la clé.

Avec son écran PixelSense de 12,3 pouces, et une résolution de 2736 x 1824 pixels, la Surface Pro 7 offre une belle qualité d'image pour sa catégorie. Vous pourrez choisir votre ordinateur selon 2 packs différents sur le site de Microsoft. Ils embarquent le processeur Intel Core 10e génération i5 qui est épaulé par 8 Go de RAM et une capacité de stockage de type SSD de 128 Go jusqu'à 256 Go en fonction du pack choisi.

Côté carte graphique, les deux modèles embarquent la Intel Iris Plus Graphics. Pour la connectivité, on trouve des ports USB-C, USB-A, prise jack, un port Surface Connect, un port pour clavier Surface et un lecteur de carte MicroSDXC. L'appareil est également équipé de deux capteurs photo, un situé à l'avant de 5 mégapixels, et un à l'arrière de 8 mégapixels. La Surface Pro 7 est compatible avec le récent Wi-Fi 6 pour une qualité de connexion optimale et offre pas moins de 10,5 heures d'autonomie en utilisation standard.

Vous trouverez la Surface Pro 7 en promotion à travers les deux packs suivants :

À noter que vous trouverez d'autres promotions PC sur cette page dédiée du site de Microsoft, comme par exemple le pack Surface Go 2 + clavier Type Cover + stylet à 599 € au lieu de 839 €.

Pendant ce temps, côté console, les consoles next-gen Xbox Series S et Xbox Series X sont en rupture de stock, victimes de leur succès. Microsoft en profite pour proposer jusqu'à la fin de l'année une remise de 79,99 € sur la console Xbox One S et ses packs.

Le pack passe ainsi de 299 € à 220 € pour la console Xbox One S 1 To seule ou à 249,99 € pour les packs associant à la console les titres Gears 5, Star Wars Jedi : Fallen Order ou Roblox :

Mais ce n'est pas tout puisque Microsoft propose aussi de nombreuses réductions sur les manettes Xbox nouvelle génération, manettes Xbox One et accessoires Xbox, à retrouver sur la page des promos Xbox et la page des manettes sans fil Xbox.