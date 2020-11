Microsoft Pluton : la puce de sécurité pour PC Windows

Les composants de sécurité se multiplient chez les concepteurs de puces et la firme de Redmond dévoile sa propre version avec Microsoft Pluton conçue en collaboration avec AMD, Intel et Qualcomm, à destination des PC Windows.

En ces temps de pandémie de coronavirus, les risques de piratage des ordinateurs sont plus que jamais à prendre au sérieux et la sécurité des machines reste un élément essentiel.

Plusieurs concepteurs de puces ont déjà déployé ces dernières années des composants de sécurité spécifiques, du TPM d'Intel à la puce Apple T2 des Mac (on trouve aussi la puce Titan M dans les smartphones Pixel de Google), et c'est maintenant Microsoft qui annonce une initiative semblable pour mieux protéger les ordinateurs Windows avec le composant Pluton.

Conçu en partenariat avec AMD, Intel et Qualcomm, il vient compléter les autres moyens de défense mis en place par Microsoft (antivirus, firmware sécurisé...) pour protéger son système d'exploitation et exploite une technologie de sécurité chip-to-cloud déjà à l'oeuvre sur Xbox et Microsoft Azure.

Microsoft Pluton veut aller au-delà de la puce de sécurité installée dans les ordinateurs et qui peut être attaquée en cas d'accès physique à la machine via le bus de communication entre la puce et le CPU.

En étant directement intégrée au CPU, la solution Pluton élimine cette fragilité dans la défense des ordinateurs, évitant les attaques par malware ou même en cas de prise de possession de l'ordinateur.

Elle est par ailleurs intégrée au Project Cerberus qui vérifie à distance l'intégrité de la sécurité des systèmes. L'autre avantage de Pluton est de constituer un point d'entrée unique pour la mise à jour de l'aspect sécurité des machines, réduisant les problèmes de diffusion des patches ou même de compatibilité de ces derniers face à une multitude de configurations.

Pluton restera compatible avec toutes les fonctions de sécurité déjà existantes comme BitLocker, Windows Hello ou System Guard et vient donc renforcer la sécurité globale des machines sous Windows.